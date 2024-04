Concurso do TJ do Mato Grosso tem banca definida; veja

CB Correio Braziliense

Assim como detalhes sobre as vagas que serão oferecidas pelo concurso, ainda não há informações a respeito das datas das provas e do período de inscrição - (crédito: OtmarOliveira- Reprodução/CNJ)

Trabalhar em tribunais de justiça é quase uma promessa de aliança entre estabilidade na carreira e bons salários. Por isso, atenção, concurseiros que desejam atuar no judiciário de unidades federativas do Centro-Oeste! O Tribunal de Justiça do Mato Grosso anunciou que a Fundação Getulio Vargas (FGV) será a banca organizadora do certame.

O próximo passo será a divulgação do edital, que pode ser publicado a qualquer momento. Ainda não há a confirmação dos cargos que serão contemplados pelo concurso para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Assim como detalhes sobre as vagas que serão oferecidas pelo concurso, ainda não há informações a respeito das datas das provas e do período de inscrição.

Atualmente, o salário inicial de um técnico judiciário do TJMT (nível médio) é de R$ 3.864,77. Já a remuneração inicial de um analista (cargos de nível superior) é de R$ 7.381,69. A carreira de oficial de justiça, por sua vez, possui ganhos iniciais de R$ 5.654,14. Já os juízes têm os maiores salários, com remunerações iniciais de R$ 30.671,25.