Concurso Ministério do Meio Ambiente: confira lista de aprovados

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) divulgou a lista de candidatos aprovados no concurso realizado pela pasta. A relação pode ser conferida no Diário Oficial da União desta segunda-feira (29/4), por meio deste link. O concurso vai preencher 98 vagas para cargo de analista ambiental, incluindo as destinadas à contratação imediata e cadastro reserva.

O anúncio da quantidade de vagas para início imediato será feito junto com a nomeação. A convocação será realizada pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), que fará a nomeação de acordo com a classificação do candidato e a disponibilidade de vagas.

O ministério terá dois anos — prazo de validade do certame a partir da homologação — para realizar as nomeações. As oportunidades, de acordo com o edital do concurso, são para nível superior e os salários iniciais são de R$ 8.817,72. A esse valor, também é acrescido um auxílio-alimentação no valor de R$ 658. As provas, ocorridas em janeiro deste ano, foram objetivas e discursivas.

O analista ambiental é o servidor do Ministério do Meio Ambiente responsável pelo planejamento ambiental, organizacional e estratégico da execução das políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União. A banca organizadora do concurso para analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima foi o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).