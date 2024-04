Iges-DF abre seleções para médico do trabalho e paliativista

YR Yasmin Rajab

As vagas são para formação de cadastro reserva. As inscrições poderão ser feitas entre esta segunda (29) a 5 de maio - (crédito: Online Marketing/Unsplash)

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) abriu novos processos seletivos para médicos, nas carreiras de médico do trabalho e paliativista. Os editais foram publicados nesta segunda-feira (29/4), no Diário Oficial do DF (DODF) e no site do Iges.

As seleções serão destinadas ao preenchimento de vagas para o cadastro reserva. As inscrições poderão ser feitas entre esta segunda (29) e 5 de maio, no site do Instituto.

Os aprovados receberão o salário no valor de R$ 12.744,02, além dos benefícios de: auxílio transporte, alimentação, clube de benefícios: desconto em estabelecimentos parceiros, abono semestral e folga aniversário.

Os candidatos ao cargo de médico do trabalho serão avaliados por meio das etapas: comprovação de requisitos, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de conhecimentos (teórico e/ou prático), de caráter eliminatório e classificatório; e exames médicos, de caráter eliminatório.

Para paliativista, as etapas serão: comprovação de requisitos, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de conhecimentos (teórico e/ou prático), de caráter eliminatório e classificatório; entrevista por competências, de caráter eliminatório e classificatório; e exames médicos, de caráter eliminatório.

Requisitos

Médico do trabalho

Graduação completa em medicina, comprovada por meio de diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);



Residência (com RQE) ou título de especialista em medicina do trabalho emitido pela AMB/Associação Nacional de Medicina do Trabalho;



Registro no Conselho Regional de Medicina Distrito Federal (CRM/DF);



Experiência mínima de seis meses como médico do trabalho;



Conhecimento em Sistema de Gestão e prontuário eletrônico como: MV, Trackcare, entre outros.

Paliativista