Concurso MMA: locais de prova poderão ser acessados na sexta (12)

YR Yasmin Rajab

Os exames serão aplicados em 21 de janeiro, às 14h, e terão a duração de 4 horas - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) anunciou que os locais de aplicação das provas objetivas e discursivas do concurso do órgão para analista ambiental estarão disponíveis a partir de 12 de janeiro, no site do Cebraspe, banca organizadora.

Os exames serão aplicados em 21 de janeiro, às 14h, e terão a duração de 4 horas. O Cebraspe informa que os candidatos somente poderão realizar as provas no local designado na consulta individual disponível no site.

Os concorrentes deverão comparecer ao local com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o início, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.



Sobre o concurso

O edital do MMA oferta 98 oportunidades para a carreira de analista ambiental. Do quantitativo de vagas, 73 são para ampla concorrência, cinco para candidatos com deficiência e 20 para negros.

Para tomar posse do cargo é necessário ter concluído curso de ensino superior ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Os aprovados e nomeados receberão o salário inicial de R$ 9.475,72. O valor é composto pelo vencimento básico mais gratificação de desempenho e auxílio alimentação. Também existe a possibilidade de gratificação, sendo R$ 385,70 para especialização, R$ 769,10 para mestrado e R$ 1.157,58 para doutorado. A carga horária é de 40h semanais.