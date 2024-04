Universidade Federal do Paraná publica edital com vagas para técnicos

CB Correio Braziliense

O pedido de isenção de taxa deve ser feito entre os dias 29 de abril a 3 de maio - (crédito: teste)

A Universidade Federal do Paraná publicou edital para preencher 54 vagas de técnicos administrativos da educação de níveis técnicos e superior com salários iniciais de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92. Os interessados em participar da seleção podem realizar as inscrições por meio do site da UFPR entre os dias 29 de abril e 31 de maio de 2024.

O valor da taxa de participação será de R$ 150,00 para nível técnico e R$ 200,00 para candidatos com nível superior. O pedido de isenção de taxa deve ser feito entre os dias 29 de abril a 3 de maio. As provas estão previstas para ocorrer no dia 4 de agosto. A remuneração para os cargos de nível técnico será de R$ 2.667,19. Já para as funções de ensino superior, o salário inicial será de R$ 4.556,92.



As avaliações serão feitas a partir de provas objetivas, prática e de títulos. Composta por 40 questões de marcar, a prova objetiva terá duração de quatro horas, e será aplicada nas cidades paranaenses de Curitiba, Palotina, Matinhos, Toledo e Jandaia do Sul.