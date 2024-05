CNU: "Seria impossível realizar a prova no RS", diz ministra

TM Thays Martins JF Jaqueline Fonseca

Coletiva de adiamento do CNU - (crédito: Reprodução/Gov.BR)

A ministra Esther Dweck disse, nesta sexta-feira (3/5), que a informação é que "seria impossível realizar a prova no Rio Grande do Sul". Por isso, o governo tomou a decisão de adiar a prova. A ministra explicou a decisão em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto. Ainda não há uma nova data de aplicação.

De acordo com a ministra, a decisão de adiar não foi tomada antes porque o foco do governo era garantir a logística para a realização da prova. Mas que o próprio principio do concurso era garantir condições iguais para todos os candidatos.

"Pela manhã, a gente ainda achava que poderia ter forças federais que pudessem garantir a aplicação da prova. Mas a gente construiu um acordo para preservar a integridade do concurso e a gente chegou conclusão de que solução mais segura para todos os candidatos é de fato o adiamento da prova", afirmou.

Segundo a ministra, as provas vão ser recentralizadas para garantir a integridade dos documentos.