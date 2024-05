Adiamento do CNU: internautas repercutem anúncio do governo

GB Gabriella Braz

Vista geral das casas afetadas pela enchente do rio Jacuí em Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, em 3 de maio de 2024 - (crédito: ANSELMO CUNHA / AFP)

Devido ao estado de calamidade pública decretado no Rio Grande do Sul, o governo anunciou nesta sexta-feira (3/5) o adiamento do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). O certame, conhecido como Enem dos Concursos, seria aplicado neste domingo (5/5). Na internet, internautas e figuras públicas repercutiram o anúncio do governo.

A manutenção do concurso, anunciado pelo Ministério da Gestão e da Inovação (MGI), vinha sofrendo pressão popular e de entidades, que destacavam injustiça com a população do RS, que estaria impossibilitada de fazer a prova em decorrência das enchentes.

A deputada Erika Hilton comemorou o adiamento. "Se trata do primeiro Concurso Nacional Unificado e ele perderia sua própria essência e sentido se fosse realizado enquanto a população do Rio Grande do Sul e Santa Catarina vive uma tragédia sem precedentes", argumentou.

Fundamental e necessária a decisão do Governo Lula de adiar o CNU.



Se trata do primeiro Concurso Nacional Unificado e ele perderia sua própria essência e sentido se fosse realizado enquanto a população do Rio Grande do Sul e Santa Catarina vive uma tragédia sem precedentes.… — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) May 3, 2024

Nas redes sociais, a deputada federal Fernanda Melchionna (PSol-RS), que pedido suspensão do concurso, comemorou. De acordo com a parlamentar, seria "completamente inviável para os candidatos gaúchos a realização da prova". "Temos a confiança de que o resto do Brasil está solidário à situação do RS", declarou.

???????????? URGENTE!!!

O governo federal deve anunciar, às 15h, o adiamento do Concurso Nacional Unificado em todo o país em virtude da catástrofe climática que o RS enfrenta.

Nosso mandato oficiou o Ministério da Gestão e Inovação ainda na quarta-feira, pedindo o adiamento. pic.twitter.com/2EsgHOLAeJ — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) May 3, 2024

Alguns concurseiros que se preparavam para o certame também apoiaram a decisão. Outros, no entanto, destacaram as dificuldades para aqueles que vão fazer a prova fora do município onde residem, que terão que remarcar passagens e hospedagem, por exemplo.



Cara, deveriam aplicar uma prova para os afetados pela catástrofe em algum momento posterior. Já imaginou quantos brasileiros comprar passagens para realizar a prova em outro município? Sl, seria a solução mais lógica, até porque organizar algo desse tamanho deve ser difícil — Sr. Barcelos (@barcelos_jb) May 3, 2024

Perfis também criticaram a demora do governo para decidir pelo adiamento e alegaram que decisão foi tomada por conta da pressão popular.



O desgaste desnecessário do governo, que poderia ter adiado o CNU ontem... às vezes parece que tem gente da oposição enfiada no meio, a autossabotagem acontece de todas as maneiras possíveis pic.twitter.com/jngWmlT21l — Thiago Sarkis (@thisarkis) May 3, 2024

Em entrevista ao Canal GOV, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Paulo Pimenta havia informado que adiamento era juridicamente inquestionável e custaria cerca de R$ 50 milhões ao Estado.