CNU: provas ficarão em locais seguros até nova data do exame

YR Yasmin Rajab

Dweck explica que a ideia é centralizar as provas para um local com segurança absoluta - (crédito: Valter Campanato/ Agência Brasil)

Em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (3/5), a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, informou que as provas do Concurso Nacional Unificado já haviam chegado em 65% dos locais de aplicação no país.

O exame estava previsto para ser aplicado em 228 municípios. A prova seria aplicada neste domingo (5/5), mas foi adiada por conta das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.

Dweck explica que a ideia é centralizar as provas para um local com segurança absoluta, para aplicá-las posteriormente. "Elas (as provas) estão em local seguro, com escolta, que são esporádicas naquelas cidade. Vamos voltá-las para locais certificados pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin), com segurança absoluta, que são utilizadas pelo Enem", disse.

Até o momento, ainda não há data definida. A nova data só será anunciada quando houver condições climáticas e logísticas de aplicação da prova em todo o território nacional.