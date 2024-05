Hemocentro institui grupo de trabalho para realização de novo concurso

YR Yasmin Rajab

Seleção será destinada ao preenchimento de vagas na carreira de analista e técnico de atividades - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

A Fundação Hemocentro de Brasília publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (17/5) a portaria que institui grupo de trabalho com a finalidade de realizar estudos técnicos para a realização de um novo concurso público.

A seleção será destinada ao preenchimento de vagas na carreira de analista e técnico de atividades. O documento não cita a quantidade de vagas a serem ofertadas.

O grupo ficará responsável por contratar a instituição que organizará o certame.

A equipe será composta por servidores devidamente designados pelo Secretário de Estado de Economia do DF e pelo presidente do Hemocentro.