Concurso AGU: resultado final está disponível; confira

YR Yasmin Rajab

Serão nomeados 230 advogados, 150 procuradores federais e 150 procuradores da Fazenda Nacional - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Advocacia-Geral da União (AGU) publicou o resultado final do concurso público para advogado, procurador federal e procurador da Fazenda Nacional. Os candidatos podem conferir no site do Cebraspe, banca organizadora.

Segundo informações da AGU, os aprovados tomarão posse na data prevista de 7 de junho.

Inicialmente, o certame ofertava 100 vagas para cada uma das carreiras. No entanto, a AGU conseguiu ampliar o número de aprovados. Agora, serão empossados 230 advogados, 150 procuradores federais e 150 procuradores da Fazenda Nacional.

As carreiras exigem curso de ensino superior em direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de comprovar, no mínimo, dois anos de prática forense.



O certame foi composto por prova objetiva, discursiva e oral. Os exames foram realizados em diversas capitais do país, em abril e maio deste ano.