Concurso Novacap: inscrições terminam na próxima semana; veja detalhes

YR Yasmin Rajab

Certame oferta 480 oportunidades, sendo 120 de preenchimento imediato e 360 para formação de cadastro reserva - (crédito: Novacap/Divulgação)

As inscrições do concurso público da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) terminam em breve. Os candidatos podem se inscrever até a próxima segunda-feira (20/5), no site do Instituto Quadrix.

O certame oferta 480 oportunidades, sendo 120 de preenchimento imediato e 360 para formação de cadastro reserva. Entre as imediatas, 89 são vagas de nível superior e 31 são de nível médio e técnico. Veja as carreiras contempladas:

Técnico administrativo (nível médio);

Técnico agrícola (nível técnico);

Técnico em edificações (nível técnico);

Técnico em segurança trabalho (nível técnico);

Administrador (nível superior);

Advogado (nível superior);

Analista de sistemas nível superior/infraestrutura (nível superior);

Analista de sistemas nível superior/manutenção/sustentação (nível superior);

Arquiteto (nível superior);

Contador (nível superior);

Engenheiro agrimensor (nível superior);

Engenheiro agrônomo (nível superior);

Engenheiro civil (nível superior);

Engenheiro eletricista (nível superior);

Engenheiro florestal (nível superior);

Engenheiro mecânico (nível superior);

Médico do trabalho (nível superior).

Fazem parte do concurso as etapas de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para as carreiras de nível superior.



Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de R$ 4.942,94 a R$ 10.800, a depender da carreira. Também são ofertados os benefícios de adicional de tempo de serviço, auxílio alimentação, auxílio cesta, auxílio creche, auxílio morte/funeral, auxílio saúde e auxílio transporte.