GDF prevê nomeação de 9 mil profissionais da Saúde em 2025

YR Yasmin Rajab

A Saúde e a Educação são as duas pautas com mais números de nomeações (70% do total) - (crédito: Breno Esaki / Arquivo Agência Saúde-DF)

Estão previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025 a nomeação de mais de 9 mil profissionais da área da Saúde para o Distrito Federal.

Segundo o secretário de Economia, Ney Ferraz, o objetivo é nomear mais de mil médicos, 2 mil técnicos de enfermagem, 1,3 mil agentes de saúde e outros 3,8 mil para a área de gestão em saúde.

O texto foi encaminhado à Câmara Legislativa nesta sexta-feira (17/5). A medida prevê, ao todo, 30.786 novos servidores para o Executivo. Se aceito, a medida custará cerca de R$ 7,5 bilhões a mais na folha de pagamento.

A Saúde e a Educação são as duas pastas com mais números de nomeações (70% do total).

Para a Educação, serão cerca de 12,1 mil novos profissionais, sendo 8.517 novos professores para o magistério público; 330 professores universitários; e 3.350 cargos na carreira de políticas públicas e gestão educacional.

No campo da assistência social, o governo planeja nomear mais 1.125 servidores para a carreira pública de desenvolvimento e assistência social; além de 1.711 para a carreira socioeducativa.