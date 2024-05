Concurso Ufal: edital para técnico-administrativo é publicado

FA Francisco Artur

Universidade Federal de Alagoas - (crédito: Twitter Oficial Ufal/Divulgação)

Um edital para concurso público para a área técnica da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) foi publicado. O processo seletivo prevê o preenchimento de 33 vagas imediatas, com salários iniciais de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92. As incrições começam no dia 27 de maio e vão até o dia 26 de junho, por meio do site da Fundepes, a banca organizadora.

Os interessados em participar da seleção poderão se candidatar entre os dias 27 de maio e 26 de junho de 2024, através do site da banca do certame, Fundepes. A inscrição será feita mediante pagamento de R$ 130 para nível técnico e R$ 160 para candidatos com nível superior. A isenção da taxa pode ser solicitada até o dia 3 de junho.

Provas

De acordo com o edital do concurso da Universidade Federal de Alagoas, as provas objetivas serão aplicadas no dia 8 de agosto deste ano. As avaliações terão 10 questões de português, cinco de raciocínio lógico, 10 de administração pública, cinco de informática e 30 questões de conhecimentos específicos.