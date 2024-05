Concurso TRF-3: inscrições estão abertas com salários de até R$13 mil

YR Yasmin Rajab

O certame será composto pelas etapas de provas objetivas e discursivas - (crédito: Reprodução/Unsplash)

Estão abertas as inscrições do concurso público do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com atuação em São Paulo e Mato Grosso do Sul. O certame oferta 269 vagas para analista e técnico judiciário.

Os candidatos podem se inscrever até 28 de maio, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora. As taxas custam entre R$ 80 (técnico) e R$ 130 (analista).

Ambas as carreiras exigem ensino superior. Para técnico, é exigido curso de graduação em qualquer área, enquanto a carreira de analista tem como requisito graduação completa no curso de direito.



A carga é de 40 horas semanais. O salário para técnico é de R$ 8.529,65, e para analista o valor é de R$ 13.994,78.

Etapas

O certame será composto pelas etapas de provas objetivas e discursivas. A objetiva será composta por questões de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, noções sobre o direito das pessoas com deficiência e conhecimentos específicos.

Para analista, a prova discursiva será um estudo de caso, enquanto para técnico será uma redação.



Os exames serão realizados em São Paulo, nas cidades de Araçatuba, Bauru, Ribeirão Preto e São Paulo; e em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande e Dourados.

A aplicação está prevista para 28 de julho. Durante a manhã, serão aplicadas as provas para técnico judiciário, e durante a tarde para analista judiciário.