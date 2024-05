ICMBio pede realização de concurso; salários são de mais de R$ 10 mil

CB Correio Braziliense

O ICMBio é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) - (crédito: Breno Fortes/CB/D.A Press)

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) solicitou ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) um pedido para a realização de uma concurso público para o provimento de 1.105 vagas, distribuídas candidatos com nível superior.

Segundo o pedido, serão 534 oportunidades para analistas ambientais e 571 vagas para analistas administrativos. As remunerações iniciais dos cargos são de mais de R$ 10 mil, incluindo gratificações. A solicitação prevê ingresso de serviddores em todos os estados.

O pedido do ICMBio para a realização do concurso também solicita a inclusão desta demanda no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA 2025). O ICMBio é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). A titular da pasta do Meio Ambiente, Mariana Silva, já falou publicamente sobre a realização de certames até 2026.