IFTM abre seleção para professores substitutos

FA Francisco Artur

Alunos de costas para a foto assistindo uma aula - (crédito: Sam Balye/Unsplash)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) abriu processo seletivo para selecionar três professores substitutos para atuar no ensino básico, técnico e tecnológico. As áreas ofertadas pela seleção abrangem os campos de computação, mecatrônica. elétrica e controle e automação.

A seleção será feita por meio do preenchimento de ficha de inscrição, disponível no site da instituição, até 6 de junho. Confira aqui. As vagas serão para atuar no campus de Uberaba.

Os professores substitutos serão responsáveis por comandar aulas, acompanhar a aprendizagem dos alunos, elaborar programas, assim como planos de curso e de aulas.

A carga horária é de 40h semanais. Os salários variam de acordo com o currículo do candidato. Aos que têm doutorado, a remuneração é de R$6.356,02; mestrado, R$4.692,37; especialização, R$ 3.924,53; aperfeiçoamento, R$3.668,57, e graduação/licenciatura, de R$ 3.412,63.