Concurso Ancine: agência envia pedido para edital com 36 vagas

A Agência Nacional de Cinema (Ancine) solicitou ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) a realização de um concurso público com o objetivo de preencher 36 vagas. O pedido é assinado pelo diretor-presidente do órgão, Alex Braga. Confira aqui.

Segundo o comunicado da Ancine, o preenchimento das vagas solicitadas correspondem a aproximadamente 10,14% do quadro de pessoal da agência. O objetivo do pedido do concurso, de acordo com a Agência Nacional de Cinema, é recuperar a capacidade operacional da área finalística.

Último concurso

O último certame da Ancine foi realizado há 10 anos. À época, foram ofertadas 67 vagas, que foram distribuídas entre os cargos de analista administrativo e especialista. Cada função ficou com 28 e 41 vagas, respectivamente. A banca escolhida foi a Cebraspe e as provas foram de caráter objetivo.