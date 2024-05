FAB abre seleção para cabos temporários em cidades do RS

CB Correio Braziliense

Desde o início da situação de calamidade decretada no Rio Grande do Sul, a Força Aérea Brasileira atua no apoio às vítimas de enchentes que assolam municípios gaúchos - (crédito: FAB: Divulgação)

A Força Aérea Brasileira (FAB) abriu seleção para trabalho voluntário de cabos temporários em cidades do Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes. Serão contemplados com o reforço dos convocados para o serviço emergencial os municípios de Canoas e Santa Maria. Podem se inscrever candidatos de quaisquer gêneros.

Para participar, o candidato deve ter, no mínimo, ensino fundamental completo. As inscrições podem ser feitas no período desta quarta-feira (29/5) ao dia 13 de junho, no site da FAB. A iniciativa visa suprir necessidades urgentes da região atingida. Foram abertas 224 vagas para diversas especialidades, incluindo borracheiro, carpinteiro, pedreiro de alvenaria, mestre de obras, operador de empilhadeira, entre outras áreas essenciais.

Campanha da FAB

Desde o início da situação de calamidade decretada no Rio Grande do Sul, a Força Aérea Brasileira atua no apoio às vítimas de enchentes que assolam municípios gaúchos. As ações da campanha intitulada “Todos Unidos pelo Sul” abrangem doação de alimentos, resgate de famílias e animais ilhados e transporte de equipes de resgate.