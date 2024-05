IFNMG abre edital com 32 vagas para professores de ensino básico e técnico

FA Francisco Artur

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) abriu vagas para contratar professores - (crédito: Reprodução/IFNMG)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) publicou um edital para preencher 32 vagas nas áreas de ensino básico, técnico e tecnológico. Os interessados em participar da seleção podem se inscrever, entre os dias 11 de junho e 09 de julho, pelo site da banca da seleção, o Instituto Verbena. (Entre aqui). A taxa de inscrição é de R$ 200.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e dissertativas ainda sem data definida. As avaliações também contarão com provas de desempenhos didáticos e de títulos. Todos os testes são de caráter classificatório e eliminatório.

Provas Objetivas

As avaliações objetivas valerão 100 pontos. O candidato tem de obter, no mínimo, 60 pontos. As questões serão do tipo múltipla escolha. Essa etapa vai avaliar as disciplinas de didática, legislação básica e conhecimentos específicos da área de atuação.

As provas dissertativas consistem no exame escrito com uma questão dissertativa. Somente serão corrigidas as avaliações dos candidatos que obtiverem uma nota mínima de 60% do total de pontos da prova objetiva. Já a prova de desempenho didático tem o objetivo apurar a capacidade de organização do trabalho pedagógico, de comunicação e de domínio do conteúdo.

Essa avaliação constará em uma aula expositiva sobre algum tema que será sorteado pela banca. Já a quarta fase será a prova de títulos. Essa etapa tem caráter classificatório e serão consideradas titulações como doutorado, mestrado, especialização e experiência profissional.