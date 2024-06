Concurso do TSE Unificado é retificado e quantidade de vagas aumenta

YR Yasmin Rajab

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O concurso unificado da Justiça Eleitoral foi retificado e a principal mudança é na quantidade de cargos. As vagas passaram de 389 para 412. As oportunidades são para técnico judiciário e analista judiciário.

Outra mudança é a inclusão de vagas nos Tribunais Regionais Eleitorais do Amazonas, da Bahia, de Mato Grosso do Sul e Goiás.

A retificação também altera o número de provas discursivas a serem corrigidas para o cargo de analista, na especialidade de tecnologia da informação, que sobe de 30 para 300.

As inscrições do TSE Unificado foram abertas nesta terça-feira (4/6) e podem ser realizadas até 18 de julho, por meio do site do Cebraspe, banca organizadora. As taxas custam R$ 85 (técnico) e R$ 130 (analista).



Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de até R$ 13,9 mil, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Tribunais participantes

As vagas a serem preenchidas com a seleção de 2024 serão distribuídas nos quadros de pessoal das seguintes cortes eleitorais:

Tribunal Superior Eleitoral;

Tribunal Regional Eleitoral do Acre;

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas;

Tribunal Regional Eleitoral do Amapá;

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia;

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará;

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal;

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo;

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás;

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão;

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais;

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso;

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul;

Tribunal Regional Eleitoral do Pará;

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba;

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná;

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco;

Tribunal Regional Eleitoral do Piauí;

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro;

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte;

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul;

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia;

Tribunal Regional Eleitoral de Roraima;

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina;

Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe;

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.