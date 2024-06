Secretaria de Saúde de Salvador abre concurso com 593 vagas

YR Yasmin Rajab

As inscrições serão abertas nesta sexta-feira (7/6) e poderão ser realizadas até 8 de julho - (crédito: Reprodução/Unsplash)

A Prefeitura Municipal de Salvador, na Bahia, publicou um novo edital de concurso público para provimento de vagas na Secretaria de Saúde. O certame oferta 593 vagas, sendo seis de nível médio, 112 de nível técnico e 475 de nível superior.

Nível superior: profissional de atendimento integrado nas áreas de qualificação de: assistente social, biólogo, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, médico veterinário, nutricionista, odontólogo e terapeuta ocupacional; fiscal de controle sanitário nas áreas de qualificação de: fiscal de controle sanitário enfermeiro, fiscal de controle sanitário farmacêutico, fiscal de controle sanitário nutricionista e fiscal de controle sanitário odontólogo; e sanitarista

Nível técnico: técnico em serviços de saúde nas áreas de qualificação de: técnico de enfermagem e técnico em laboratório

Nível médio: auxiliar em serviços de saúde na área de qualificação de: auxiliar em saúde bucal

As inscrições serão abertas nesta sexta-feira (7/6) e poderão ser realizadas até 8 de julho, por meio do site do Idecan. As taxas custam entre R$ 100 (nível médio e técnico) e R$ 125 (nível superior).

Os salários chegam a R$ 9,3 mil. Os participantes serão avaliados por meio de uma única etapa, composta por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.