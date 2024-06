Polícia Militar do DF retifica calendário do concurso para soldado

YR Yasmin Rajab

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) publicou uma nova retificação no edital do concurso público destinado ao cargo de soldado. As mudanças foram divulgadas no Diário Oficial do DF (DODF) desta quinta-feira (13/6). Confira:

Evento Data provável Divulgação do resultado da investigação social pós-recurso. 26 de junho Divulgação do resultado preliminar e classificação dos candidatos. 26 de junho Divulgação da homologação do resultado final e classificação. 12 de julho

Sobre o concurso

Organizado pelo Instituto AOCP, o certame ofertou 2.100 vagas, sendo 700 imediatas e 1.400 para formação de cadastro reserva. Os candidatos passaram pelas etapas de prova objetiva, prova discursiva, teste de aptidão física, avaliação médica e odontológica, avaliação psicológica e sindicância da vida pregressa e investigação social.

Durante o curso de formação de praças, os aprovados recebem R$ 5.336,96, acrescido de R$ 850, referente ao auxílio alimentação. Após o CFP, os salários iniciais passam a ser de R$ 6.081,28.

São requisitos para admissão ao CFP: ter, no mínimo, 18 anos de idade até a data da inclusão na PMDF e máxima de 30 anos de idade (não ter completado 31 anos até a data da inscrição no concurso); ter a altura mínima de 1,65 m para os candidatos do sexo masculino, e 1,60 m para as candidatas do sexo feminino (descalço e descoberto).