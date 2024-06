TCDF nomeia aprovados no concurso público para analista e auditor

YR Yasmin Rajab

A medida foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF) desta quarta-feira (12/6) - (crédito: Divulgação/TCDF)

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) publicou a nomeação dos aprovados no concurso público para analista administrativo de controle externo, auditor de controle externo - área auditoria e de auditor de controle externo - orientação sistemas de TI.

A medida foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF) desta quarta-feira (12/6). As nomeações são decorrentes da aposentadoria de alguns servidores do órgão.

Sobre o concurso

O certame abriu 23 oportunidades de preenchimento imediato para os cargos de auditor de controle externo, na área de auditoria (10 vagas); auditor de controle externo, na área especializada em tecnologia da informação (3 vagas); e analista administrativo de controle externo (10 vagas).

Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas e discursivas. O exame foi composto por 150 questões, que foram respondidas com "certo" e "errado".

Os salários chegam a mais de R$ 20 mil.