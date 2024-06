Iges-DF abre seleção para médicos e farmacêuticos; confira

CB Correio Braziliense

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) abriu processo seletivo para contratar farmacêuticos e médicos nas especialidades de plantonista e de patologista. De acordo com os editais (farmacêuticos, plantonistas, patologistas) divulgados nesta segunda-feira (25/6), as vagas serão para provimento de cadastro de reserva.

Em relação às oportunidades de farmacêutico, o Iges-DF demanda profissionais com, no mínimo, seis meses de experiência em técnico/parecerista em avaliação de tecnologia em saúde. Além disso, são necessárias habilidades como conhecimento avançado em inglês, registro no Conselho Regional de Farmácia do DF, habilidades na elaboração de textos técnicos de avaliação de tecnologias em saúde e na busca de estudos em bases de dados científicas.

O salário para farmacêutico do Iges-DF será de R$ 5.907,60. As inscrições começaram nesta segunda (24/6) e vão até o dia 30 de junho. Os interessados devem fazê-la por meio do site do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (acesse aqui).

Médicos

No caso de vagas para médicos, o Iges-DF também demanda comprovação de experiência mínima de seis meses para plantonistas e profissionais especializados na patologia. Na primeira especialidade, além da experiência, o instituto estabelece como requisito o registro no Conselho Regional de Medicina Distrito Federal.

Já no caso dos médicos patologistas, é preciso comprovar a especialização, seja por título de residência médica (com RQE) ou título de especialista em patologia emitido pela AMB/Sociedade Brasileira de Patologia. Quantos aos salários, os patologistas e os plantonistas receberão R$ 12.744. As inscrições vão até o dia 30 de junho. Os interessados devem fazê-la por meio do site do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (acesse aqui).