Prefeitura de Bom Jesus da Lapa (BA) abre concurso com 1.173 vagas; veja

CB Correio Braziliense

O processo seletivo da prefeitura de Bom Jesus da Lapa inclui prova objetiva - (crédito: Reprodução/Freepik)

A prefeitura de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, lançou dois editais de concurso público para preencher 1.173 vagas. (Confira o edital nº01/2024) (confira o edital nº02/2024). As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior. As inscrições podem ser realizadas entre os dias 24 de junho e 14 de agosto, por meio do site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) A taxa de inscrição varia de R$ 65 a R$ 125.

O processo seletivo da prefeitura de Bom Jesus da Lapa inclui prova objetiva, prevista para 22 de setembro, e testes de aptidão física, previstos para os dias 9 e 10 de novembro, unicamente aos candidatos que concorrerem aos cargos de guarda municipal e vigilante. Os salários variam de R$ 1.477,23 a R$ 8.194,80, com jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais.

Editais

O edital nº01/2024 oferece vagas em cargos como arquiteto (1); assistente social (40); assistente social da educação (2); auditor fiscal (1); biomédico (10); bioquímico (3); cirurgião-dentista (20); educador físico (10); enfermeiro com diferentes cargas horárias e áreas de atuação (70); engenheiro civil (2); engenheiro florestal (1); farmacêutico (7); fisioterapeuta (20).

O documento também contabiliza vagas para fonoaudiólogo (2); médico em diversas especialidades (49); veterinário (2); nutricionista (17); procurador jurídico (2); psicólogo (12); psicopedagogo (3); sanitarista (1); terapeuta ocupacional (4). A lista de oportunidades continua com chances para professores de ensino fundamental e educação infantil quilombola.

Segundo edital

No edital nº02/2024, as vagas são para agente administrativo (20); agente administrativo da saúde (5); agente comunitário da saúde em diversas áreas (12); agente de combate às endemias (10); agente de fiscalização sanitária (5); agente de tributos (3); agente de vigilância epidemiológica (5); agente do bem-estar social (10); auxiliar administrativo da saúde (25); auxiliar de consultório dentário (25); eletricista (2); fiscal de tributos (3); fiscal sanitário (5); guarda municipal (20); instrumentador cirúrgico (5); orientador social (10).

Além de vagas para técnico em enfermagem com diferentes áreas de atuação (170); técnico em imobilização ortopédica (5); técnico em laboratório (5); técnico em radiologia (10); vigilante (10); auxiliar de serviços gerais (70); auxiliar operacional da educação (80); auxiliar operacional da saúde (50); coletor de lixo (20); coveiro (4); cuidador social (5); gari (100); monitor de transporte escolar (15); motorista (10); motorista da educação (15); motorista de ambulância (10); operador de máquinas pesadas (3); porteiro (20); porteiro da educação (30).