Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) abre seleção; veja

A prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade, no Mato Grosso, anunciou, nesta segunda-feira (24/6), a abertura de uma seleção para contratos temporário de profissionais de saúde com diferentes níveis de formação. As vagas serão alocadas na Secretaria de Saúde da cidade e exigem níveis médio, técnico e superior. (Confira o edital aqui).

As chances ofertadas são para os cargos de fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), bioquímico/farmacêutico (1), agente administrativo, técnico em enfermagem (2), técnico em higiene dental (2) e fiscal de vigilância sanitária (cadastro de reserva).

Os salários variam de R$ 1.912,68 a R$ 6.857,11, com carga horária semanal de 30 a 40 horas. Para se candidatar, é necessário comprovar a escolaridade exigida, ter registro no respectivo conselho de classe e atender a outros requisitos especificados no edital.



Inscrições

Para se inscrever, os candidatos terão de ir à sede da Secretaria Municipal de Saúde, a partir desta segunda, até às 17h do dia 26 de junho. A seleção será feita por meio de análise de títulos, conforme critérios de pontuação descritos no edital.