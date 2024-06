Cefet-MG abre seleção para contratar professor de engenharia civil

FA Francisco Artur

As vagas serão para o Campus Curvelo - (crédito: Cefet, divulgação )

O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) abriu um processo seletivo para preencher vaga de professor nos Campus Curvelo. A vaga será para o Departamento de Engenharia Civil e Meio Ambiente.

As disciplinas envolvidas no ofício do professor são topografia de nível técnico, topografia I, topografia II e tópicos especiais em transportes. Os candidatos devem possuir bacharelado com especialização, mestrado ou doutorado, conforme as áreas descritas no edital. (Confira o edital aqui).

As inscrições podem ser feitas pelo site da Cefet-MG, a partir desta quinta-feira (27/6) até o dia 7 de julho. Os candidatos serão avaliados por análise de currículo, prova escrita e prova oral. A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.