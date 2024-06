Concurso FNDE: edital é publicado com 39 vagas e salário de R$ 6 mil

YR Yasmin Rajab

O salário é de R$ 6.130, para uma carga horária de 40 horas semanais - (crédito: FNDE/Divulgação)

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) publicou o edital de um novo processo seletivo para analista de prestação de contas. O documento saiu nesta quinta-feira (27/6), no Diário Oficial da União (DOU).

A carreira exige diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

O salário é de R$ 6.130, para uma carga horária de 40 horas semanais. A contratação é temporária.

São ofertadas 39 vagas de preenchimento imediato, sendo 29 para ampla concorrência, duas para pessoas com deficiência e oito para pessoas negras. O limite de aprovados, incluindo as vagas imediatas, é de 78 pessoas.

Os candidatos serão lotados entre as áreas da Coordenação-Geral de Acompanhamento de Prestação de Contas (CGAPC) e Coordenação-Geral de Recuperação de Créditos (CGREC) da Diretoria Financeira do FNDE, em Brasília.

Os participantes serão avaliados por meio das seguintes etapas:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação de títulos, de caráter classificatório.

As inscrições podem ser feitas no período entre 4 a 24 de julho, no site do Cebraspe, banca organizadora.