Concurso para temporários no MGI tem salário de R$8.300 e inscrições até 4/7

As inscrições para o processo seletivo de vagas temporárias no Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) seguem abertas até o dia 4 de julho! Interessados em se candidatar podem inscrever-se por meio do site do Instituto AOCP, a banca organizadora.

O concurso vai ofertar 200 vagas temporárias nas áreas de tecnologia da informação. Os novos servidores, de acordo com o MGI, vão atuar no programa "Startup GOV.BR". Esse programa, ainda conforme o MGI, tem o objetivo de "apoiar e acelerar projetos de transformação digital do governo federal".

Os candidatos terão de comprovar graduação de nível superior em qualquer área e experiência profissional de cinco anos nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Ciência de Dados, Administração Pública, Comunicação, Administração, Ciência da Informação ou Engenharias, ou título de mestre ou doutor nas mesmas áreas.