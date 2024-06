Concurso da prefeitura de Olinda (PE) tem edital divulgado

CB Correio Braziliense

Candidato fazendo prova de concurso público - (crédito: Reprodução/Unsplash)

A prefeitura de Olinda anunciou a realização de um concurso público, com a oferta de 449 vagas. O registro com o anúncio do certame foi publicado no Diário Oficial do município, nesta sexta-feira (28/6). (Veja aqui). As provas do concurso estão previstas para ocorrer no dia 17 de novembro. (Confira o edital).

O processo seletivo contemplará oportunidades em mais de sete áreas na administração municipal. Serão 269 vagas para a Saúde e 180 para Gestão Urbana, Patrimônio e Cultura, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Obras, Meio Ambiente e Planejamento Urbano, além da Secretaria de Gestão de Pessoas e Administração, que vem gerenciando o concurso.



As vagas serão para contratação imediata e formação de cadastro reserva. Há oportunidades para os níveis médio, técnico e superior. A banca organizadora do concurso é o Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco (IAUPE).

A taxa de inscrição custa R$ 100 para os níveis médio e técnico e R$ 120 para nível superior. Os candidatos devem realizar a inscrição no site: www.upenet.com.br.