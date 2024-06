Governo autoriza concurso da Polícia Penal de Goiás com 1,6 mil vagas

FA Francisco Artur

Polícia Penal do Piauí - (crédito: Secretaria de Justiça do Piauí)

O concurso da Polícia Penal de Goiás foi autorizado pelo governador do estado em exercício, Daniel Vilela (MDB). O certame, segundo o governo goiano, disponibilizará 1,6 mil vagas na Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP). Além da autorização, foi assinado um decreto que regulamenta as fases do concurso.

O processo foi instruído com manifestação favorável da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, da Secretaria de Estado da Administração e da Secretaria de Estado da Economia. O decreto entrou em vigor após publicação no suplemento do Diário Oficial do Estado de quarta-feira (26/6). (Confira aqui).

Segundo a decisão do governo de Goiás, as fases do concurso da Polícia Penal incluirão prova objetiva, prova discursiva, avaliação por equipe multiprofissional para candidatos com deficiência e avaliação médica. Haverá também prova de aptidão física como parte do processo seletivo.