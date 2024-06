Concurso do Itamaraty tem banca definida para novo edital; confira

CB Correio Braziliense

Palácio do Itamaraty, em Brasília - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O edital de concurso público para o cargo de diplomata no Ministério das Relações Exteriores pode estar próximo! Isso porque a pasta já definiu que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) será a banca organizadora da seleção. A autorização para a contratação do Cebraspe foi publicado no Portal Nacional de Contratações Pública, nesta quinta-feira (27/6). (Veja aqui).

A perspectiva é que o certame preencha 50 vagas para início imediato na diplomacia. Os salários iniciais são de R$ 20.926,98. Para participar do concurso, é preciso ter ensino superior em qualquer área. O certame do Itamaraty contará com duas fases.

Na primeira, os candidatos terão de realizar uma prova objetiva, com questões de português, história do Brasil, história mundial, geografia, inglês, política internacional, economia e direito. Na segunda etapa, as avaliações serão discursivas, com perguntas sobre português, inglês, história brasileira, política internacional, geografia, economia, direito e um idioma adicional (espanhol ou francês).