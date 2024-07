Secretaria de Planejamento de Minas Gerais retifica edital de concurso

A retificação de um processo seletivo da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag-MG) foi anunciada pela pasta. A seleção vai preencher 38 vagas, além de formar cadastro de reserva para profissionais de níveis técnico e superior. (Confira o edital retificado aqui).

As inscrições foram prorrogadas e agora podem ser realizadas até 8 de julho, pelo site da Seplag — acesse aqui. Os candidatos devem comprovar o nível de escolaridade exigido para a função desejada. Os profissionais contratados deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal variando de R$ 1.313,90 a R$ 5.146,63.

As oportunidades são para os cargos de assistente social (3), engenheiro de segurança do trabalho (1), fonoaudiólogo (3), psicólogo (3), técnico em segurança do trabalho (1), médico perito em várias especialidades: cardiologia (1), medicina do trabalho (3), neurologia (1), ortopedia (1), otorrinolaringologia (1), psiquiatria (4) e qualquer especialidade (16). As vagas são destinadas para atuação em Belo Horizonte, com chances também em diversas cidades do interior para a função de médico perito em qualquer especialidade.