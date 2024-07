Emater-DF divulga resultado final do concurso; veja lista de aprovados

YR Yasmin Rajab

O edital ofertou 126 vagas de níveis médio e superior - (crédito: Dênio Simões/Agência Brasília)

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) divulgou o resultado final do concurso público para extensionista rural e técnico especializado. Os nomes dos aprovados foram publicados no Diário Oficial do DF (DODF) desta terça-feira (2/7).

O edital ofertou 126 vagas de níveis médio e superior, distribuídas entre as seguintes carreiras:

Extensionista rural (nível médio) - agroindústria e agropecuária;

Assistente administrativo (nível médio);

Extensionista rural (nível superior) - economia doméstica, engenharia agronômica e medicina veterinária;

Técnico especializado (nível superior) - administração, ciências econômicas, contabilidade, direito e tecnologia da informação.

Em abril, foi retificada a distribuição de vagas para formação de cadastro reserva nas carreiras de extensionista rural e técnico especializado, passando a ser da seguinte forma:

Cadastro reserva Vagas Ampla concorrência: 38 vagas Pessoas com deficiência: 15 vagas Pretos e pardos: 18 vagas Hipossuficientes: 6 vagas Total de vagas: 77 vagas

Os aprovados no concurso receberão salários que variam entre R$ 5.218,063 e R$ 6.310,06, mais acréscimos de vantagens previstas no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).