Concurso TCDF: novo edital tem previsão de sair neste mês

O edital do novo concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) deve ser lançado neste mês, afirmou o órgão ao Correio. No entanto, a data exata ainda não foi definida.

"Como o cronograma do certame ainda está em fase de elaboração pela banca organizadora em conjunto com as comissões, não é possível precisar a data exata, nem a previsão de aplicação das provas", informou, em nota.

O concurso do TCDF foi autorizado em dezembro do ano passado, durante uma sessão administrativa.

De acordo com um documento sobre o certame, publicado em maio no Diário Oficial do DF, o concurso ofertará oito vagas para procurador adjunto e auditor de controle externo.

O último concurso do TCDF foi realizado no ano passado, com a oferta de 23 oportunidades de preenchimento imediato para os cargos de auditor de controle externo, na área de auditoria (10 vagas); auditor de controle externo, na área especializada em tecnologia da informação (3 vagas); e analista administrativo de controle externo (10 vagas).