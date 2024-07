Dweck afirma que novo CNU depende de disponibilidade orçamentária

RP Raphaela Peixoto

18/01/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Potica. Entrevista com Esther Dweck, Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (4/7), a ministra do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, disse que realização de um novo Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) depende da disponibilidade de orçamento de 2025, por meio do Projeto de Lei Orçamentária.

Segundo a ministra, o governo idealiza algumas autorizações nesse ano e estão discutindo o orçamento de 2025, a fim de averiguar a viabilidade de novas vagas no ano que vem. Além de "tentar casar as vagas ainda deste ano com a do ano que vem para a realização de um novo concurso”, afirmou Dweck.

Esther também reforçou que "a decisão não está totalmente tomada, depende de disponibilidade orçamentária e uma série de coisas". "Assim, no envio do Projeto de Lei Orçamentária vai ficar mais claro o cenário para o ano que vem, que vai permitir ou não a realização de um novo Concurso Unificado”, explicou a ministra.

Novo cronograma divulgado

Na ocasião, Dweck divulgou o novo cronograma do CNU. De acordo com a ministra a data de aplicação do certame permanece em 18 de agosto. O resultado das provas do certame será divulgado em 21 de novembro. Já as convocações estão previstas para começar em janeiro de 2025.

Conforme a ministra, o edital com as alterações ainda será publicado nesta quinta-feira. Dentre as modificações estão a possibilidade de reembolso da taxa de inscrição para os inscritos que não poderão comparecer na aplicação do exame e a alteração do local de prova para os participantes que moram no Rio Grande do Sul e prestarão o concurso em outro estado ou inscritos que residem em outra localidade e faria a prova no estado.

O documento ainda institui regras para caso outra situação similar como a das enchentes no Rio Grande do Sul ocorra novamente.