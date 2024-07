FA Francisco Artur

Com o anúncio do novo cronograma do Concurso Nacional Unificado (CNU), realizado nesta quinta-feira (4/7), candidatos tiveram o conhecimento de quando serão publicadas informações como o resultado final das provas e a convocação dos aprovados no certame. Para o professor Eduardo Cambuy, que leciona no curso preparatório Gran Concursos, essas atualizações darão "conforto e segurança" aos concurseiros.

"Isso pode influenciar nos estudos da pessoa. Agora, os candidatos não devem perder o foco e se distrair. Ressalte-se a ideia de que cada vez mais o aluno tem de estar bem preparado para o CNU, uma vez que se tem a certificação de que o concurso está com todas as datas definidas e acontecerá com segurança", disse o professor.

As novidades que englobam o calendário do Concurso Nacional Unificado foram divulgadas nesta quinta, pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck. O anúncio confirmou a aplicação provas do certame para 18 de agosto, os resultados finais para o dia 21 de novembro e a convocação dos aprovados para janeiro de 2025.

Foco

O CNU conta com mais de 2,65 milhões de candidatos e oferecerá 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Anteriormente, as provas seriam aplicadas em 5 de maio, mas foram adiadas em razão das enchentes no Rio Grande do Sul.

Segundo Eduardo, candidatos devem aproveitar este mês para realizar provas de redação e apostar em simulados. Essa estratégia, ainda segundo o professor, parte do pressuposto de que o aluno já estudou o conteúdo das avaliações. "Na primeira parte dos estudos (antes do adiamento do certame), muitas pessoas focaram no conteúdo, que era extenso. Já agora eu sugiro fazer muitas redações e simulados", enfatiza.

Confira o novo cronograma do CNU: