Não pode fazer a prova do CNU? Saiba como pedir devolução da taxa

De acordo com a ministra, a data para a aplicação das provas segue mantida em 18 de agosto - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Candidatos que não puderem comparecer na nova data de aplicação das provas do concurso Público Nacional Unificado (CPNU) poderão pedir a devolução da taxa de inscrição. A possibilidade foi anunciada pela ministra Esther Dweck, do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (4/7) em que divulgou o novo cronograma do certame.

De acordo com a ministra, a data para a aplicação das provas segue mantida em 18 de agosto. Anteriormente, as provas seriam aplicadas em 5 de maio, mas foram adiadas em razão das enchentes no Rio Grande do Sul.

O período para a solicitação da taxa ficará aberto entre 5 e 7 de julho. Nesse mesmo período, os candidatos que tenham residência no Rio Grande do Sul e fariam prova em outro estado ou candidatos de outro estado iriam fazer prova no RS poderão pedir alteração do local de prova.

O novo edital que detalha todas as retificações e que trará as regras e protocolos a serem seguidos caso outra situação excepcional, como o caso do Rio Grande do Sul, ocorra será divulgado ainda nesta quinta-feira.

O CNU conta com mais de 2,65 milhões de candidatos e oferecerá 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.