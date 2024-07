Concurso do TRF2: provas serão aplicadas no domingo (7/7)

GB Gabriella Braz

Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) - (crédito: Flickr/Conselho Nacional de Justiça (CNJ))

As provas do concurso do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) serão realizadas neste domingo (7/7) no Espírito Santo e Rio de Janeiro. Para realização do exame, candidatos devem estar com caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, documento de identificação com foto (sendo permitida a versão digital) e o Cartão de Informação do Candidato. Inscritos no certame podem conferir o local de prova e mais informações no site do Instituto AOCP, banca organizadora do processo.

As provas para Técnico Judiciário da Área Administrativa Sem Especialidade e Analista Judiciário de Apoio Especializado ocorrem pela manhã. Os portões abrem às 7h e fecham às 8h. Vale lembrar que o cargo de analista com provas matutinas engloba os profissionais da Medicina – Clínica Geral, Medicina do Trabalho, Medicina – Psiquiatria, Odontologia, Enfermagem, Enfermagem do Trabalho, Serviço Social, Psicologia, Arquitetura, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Segurança do Trabalho, Contabilidade, Tecnologia da Informação, Estatística e Arquivologia.

Na parte da tarde, é a vez dos candidatos aos cargos de Analista Judiciário da Área Administrativa Sem Especialidade, Técnico Administrativo da Área Administrativa com especialidade em Agente da Polícia Judicial e para Técnico de Apoio Especializado com formação em Tecnologia da Informação, Enfermagem ou Contabilidade. A abertura dos portões acontece às 14h30 e o fechamento às 15h30.

As provas vão ocorrer em 11 cidades. No Rio, a aplicação serão em Araruama, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Niterói, Petrópolis, Rio de Janeiro, São Gonçalo e Volta Redonda. Já no Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Vitória são os locais de aplicação.

As provas para Analista Judiciário (Área Judiciária – Sem Especialidade) serão aplicadas no outro domingo, 14 de julho. O Cartão de Informação pode ser acessado a partir de segunda-feira (8/7).