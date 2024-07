Professor substituto: IFRS abre seleção em Bento Gonçalves

CB Correio Braziliense

As inscrições devem ser realizadas até 10 de julho, por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível no site do IFRS - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul abriu processo seletivo para contratação de professores substitutos nas áreas de física, letras/português inglês, letras/português e pedagogia. De acordo com o edital, há uma vaga para cada área. O documento, confira aqui, foi retificado e sua versão atual é essa.

Para concorrer a uma vaga de professor substituto no IFRS, é necessário ter licenciatura nas áreas ofertadas. Os profissionais selecionados deverão cumprir uma carga horária de 40 horas semanais, com remuneração variando entre R$ 3.412,63 e R$ 6.356,02 mensais.

As inscrições devem ser realizadas até 10 de julho, por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível no site do IFRS. O processo seletivo incluirá prova de títulos e prova de desempenho didático, prevista para 25 de julho. A validade do processo seletivo simplificado será de dois anos, a partir da homologação do resultado final no Diário Oficial da União.