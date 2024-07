Concurso da prefeitura de Cubati (PB) oferece 142 vagas

A taxa de inscrição varia de R$ 40 a R$ 65. Pedidos de isenção do valor podem ser feitos entre 10 e 20 de julho - (crédito: Kampus Production/Pexels)

Um concurso público para preencher 142 vagas foi anunciado pela prefeitura de Cubati, na Paraíba. As oportunidades são direcionadas aos níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições já estão abertas e seguirão até 14 de agosto. Veja o edital aqui.

Para participar do certame, o candidato deve acessar o site da Contemax, banca organizadora, e pagar uma taxa que varia de R$ 40 a R$ 65. Solicitações de isenção do valor podem ser feitas entre 10 e 20 de julho. Os aprovados deverão cumprir jornadas de 30 a 40 horas semanais, com remuneração mensal variando de R$ 1.412,00 a R$ 3.315,42.

As provas vão cobrar conteúdos de português, raciocínio lógico, conhecimentos gerais/atualidades e conhecimentos específicos. O concurso terá validade de dois anos a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.