Concurso Inpi: Ministério da Gestão autoriza nomeação dos aprovados

RP Raphaela Peixoto

O certame contou com provas objetivas (de caráter eliminatório e classificatório) e avaliação de títulos (classificatória) - (crédito: INPI/Divulgação)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a nomeação de 120 aprovadas no concurso público para provimento de cargos no quadro de pessoal do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). A portaria foi publicada nesta terça-feira (9/7).

De acordo com o documento, o provimento será distribuído para os cargos de analista de planejamento, gestão e infraestrutura em propriedade industrial (40 vagas), pesquisador em propriedade industrial (40 vagas) e tecnologista em propriedade industrial (40 vagas).

O valor da remuneração total somada ao auxílio alimentação é de R$ 9.144,01 para os cargos de analista e tecnologista e de R$ 11.205,93 para o posto de pesquisador em propriedade industrial.

A seleção organizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) ofereceu 120 vagas para qualquer área de formação em nível superior. O certame contou com provas objetivas (de caráter eliminatório e classificatório) e avaliação de títulos (classificatória).