CNU: Mais de 31 mil candidatos pediram reembolso, afirma MGI

RP Raphaela Peixoto

O novo cronograma do 'Enem dos Concursos' foi divulgado pela ministra Esther Dweck em entrevista coletiva na quinta-feira (8/7) - (crédito: Reprodução/Freepik)

Ao todo, 31.050 candidatos solicitaram devolução da taxa de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), como divulgou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) nesta segunda-feira (8/7). O prazo para solicitação de reembolso foi encerrado nesse domingo (7/7).

Segundo a pasta, 138 inscritos pediram alteração do local de prova, permitida a candidatos que residem ou fariam a prova no Rio Grande do Sul.

O novo cronograma do 'Enem dos Concursos' foi divulgado pela ministra Esther Dweck em entrevista coletiva na quinta-feira (8/7). A divulgação final dos resultados está prevista para o dia 21 de novembro e a convocação a partir de janeiro de 2025

O CNU oferecerá 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Após o adiamento da aplicação do certame, em razão das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, ficou marcada para o dia 18 de agosto.