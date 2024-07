Universidade de Brasília abre concursos para professor

CB Correio Braziliense

A Universidade de Brasília (UnB) abriu sete concursos públicos para professor de magistério superior, conforme publicação no Diário Oficial da União desta terça-feira (16/7). Ao todo, serão três certames para preencher quatro vagas e formar cadastro de reserva.

Os candidatos podem se inscrever pelo site da instituição, entre os dias 29 de julho e 30 de agosto. (Acesse aqui)

Haverá oportunidades para lecionar nas áreas de medicina, ciência política, engenharias civil e ambiental. O salário dos professores varia de R$ 3.839,21 a R$ 11.481,64.

Provas

O certame será feito por meio das aplicações de avaliações discursivas, oral, didática e a prova de títulos. Os testes serão realizados na Universidade de Brasília, em locais e datas indicados no edital do concurso. O prazo de validade da seleção será de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final.