Capes divulga lista de aprovados no concurso para analista

RP Raphaela Peixoto

Compôs a seleção: provas objetivas, prova discursiva e avaliação de títulos - (crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) publicou nesta segunda-feira (15/7) o resultado final do concurso público com vagas para analista em ciência e tecnologia. Os nomes dos aprovados foram divulgados no Diário Oficial da União.

Também foi divulgado o resultado final na avaliação de títulos do certame. De acordo com o documento, as justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na avaliação de títulos ficará disponível até 22 de julho de 2024, na página oficial do certame.

Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais que podem chegar R$ 11 mil, a depender da carreira escolhida e da titulação (graduação, especialização, mestrado e doutorado). A carga horária é de 40 horas semanais.

Foram oferecidas 50 vagas, sendo 32 para o cargo de analista em ciência em qualquer área de formação, três para biblioteconomia, cinco para contabilidade, cinco para estatística e cinco para informática. Compôs a seleção: provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório e avaliação de títulos, de caráter classificatório.