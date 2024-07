Resultado do concurso do Instituto Nacional da Mata Atlântica é publicado

CB Correio Braziliense

O concurso do Instituto Nacional da Mata Atlântica (Inma) teve o resultado publicado. O anúncio, publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (18/7), mostra a lista de aprovados para 18 vagas nos cargos de pesquisador em ciência e tecnologia e tecnologista. Acesse o resultado aqui.

Os salários para essas vagas no Inma variam de R$ 7.860,57 a R$ 8.862,29. A banca do concurso foi a Cebraspe. Além das 18 vagas, o certame do Inma formará um cadastro de reserva.

O Instituto Nacional da Mata Atlântica foi criado a partir da transferência do Museu de Biologia Professor Mello Leitão, fundado por Augusto Ruschi em 1949, para a estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

O Inma é uma instituição científica, tecnológica e de inovação. A sede do Instituto está localizada em Santa Teresa, Espírito Santo. Lá são desenvolvidas atividades administrativas, científicas, museológicas e educativas.