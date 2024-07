CNU: governo assegura logística de provas no Rio Grande do Sul

RP Raphaela Peixoto

Nesta quarta-feira (17/7) representantes do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e da Rede de Segurança Federal se reuniram com autoridades do estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O encontro tem como finalidade acertar os últimos detalhes da aplicação do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), além de assegurar a segurança e a logística de realização das provas no estado.

Segundo o Ministério da Gestão, 78 mil inscrições faram as provas no Rio Grande do Sul. A fim de garantir a realização do concurso no estado com segurança, foi organizado uma força tarefa, com intuito de checar a infraestrutura e assegurar a acessibilidade aos locais de realização dos exames.

“Fizemos um esforço conjunto e articulado dos governos federal, estadual e prefeituras das cidades gaúchas para garantir que o Rio Grande do Sul participasse do concurso junto com todos os estados do Brasil. Podemos garantir à população que o estado está preparado para realizar a prova no dia 18 de agosto”, assegurou o coordenador-geral de Logística do certame, Alexandre Retamal.

Retamal também frisou a articulação realizada com as prefeituras onde serão aplicadas as provas para que seja disponibilizado transporte público suficiente nos horários antes da abertura dos portões e que se organizem com o comércio local a abertura de restaurantes e lanchonetes no dia da prova. Além disso, ele também ressaltou que a Polícia Rodoviária Federal irá atuar nas rodovias para facilitar esses deslocamentos.

Prova adiadas

As provas serão realizadas no dia 18 de agosto em 228 municípios do país. No Rio Grande do Sul as provas serão aplicadas em 10 municípios, sendo eles: Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo, Santo Ângelo, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Bagé, Uruguaina e em Farroupilha. Em razão das fortes enchentes no estado, seis locais de provas tiveram que ser alterados, sendo quatro escolas na região metropolitana de Porta Alegre e outras duas em Caxias do Sul.

De acordo com o novo cronograma, os candidatos terão acesso aos cartões de prova no dia 7 de agosto.

Com a retificação do edital, publicada no dia 04 de julho, foi permitido que os candidatos moram ou que fariam prova no Rio Grande do Sul solicitassem mudança do local de prova. Ainda assim, somente 138 candidatos alteraram o local de prova. Também foi permitido a todos candidatos que solicitassem o reembolso da taxa de inscrição.