Edital do TSE Unificado é retificado; confira novas datas

RP Raphaela Peixoto

Ao todo, são 412 vagas para 21 cargos das carreiras de analista e de técnico judiciário, ambos de nível superior de ensino superior - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alterou a data da aplicação das provas do concurso unificado da Justiça Eleitoral, que ficou conhecido como TSE Unificado. De acordo com o edital retificação, publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (16/7), o certame será realizado em 8 de dezembro.

Consequentemente a nomeação dos aprovados também foi adiada sendo transferida para julho do ano que vem, um mês após a divulgação do resultado final das provas, cuja divulgação está prevista para junho de 2025.

Segundo o TSE "a mudança de data tem o objetivo de dar maior segurança aos candidatos e prazo para a preparação para as provas, assegurando o tempo necessário para a apuração dos resultados e garantir a pronta nomeação após a conclusão do certame".

O documento também traz algumas mudanças no conteúdo programático para os cargos de analista judiciário na área de apoio especializado nas seguintes espacialidades: tecnologia da informação, medicina (psiquiatria), engenharia civil. Além do cargo de analista judiciário na área administrativa e no cargo de técnico judiciário na área administrativa e também técnico judiciário na área administrativa na especialidade de agente da polícia judicial.

São ofertadas mais de 400 vagas

A retificação do edital não altera a data final para inscrição.O prazo para manifestar interesse em participar do certamene termina nessa quinta-feira (18/7). As inscrições podem ser realizadas por meio do site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o cargo escolhido podendo chegar a R$ 130.

O certame preencherá vagas de cargos efetivos dos quadros de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e 26 tribunais regionais eleitorais (TREs), além da formação de cadastro reserva. Ao todo, são 412 vagas para 21 cargos das carreiras de analista e de técnico judiciário, ambos de nível superior de ensino superior, em diversas especialidades. A remuneração varia de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78, a depender do cargo.

A seleção é composta por provas objetivas (para todos os cargos), prova discursiva (apenas canditados ao cargo de analista judiciário), teste de aptidão física (para agente da polícia Judicial) e avaliação de títulos para os cargos de analista judiciário.