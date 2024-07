TSE Unificado: professor orienta focar em disciplinas "negligenciadas"

FA Francisco Artur

O TSE Unificado seria realizado no dia 22 de setembro. Com as alterações da prova para dezembro, publicada no Diário Oficial da União desta terça, os candidatos terão quatro meses para estudar

O anúncio desta terça-feira (16/7) sobre o adiamento das provas do concurso do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Unificado para o dia 8 de dezembro proporcionará aos candidatos tempo para que foquem nos assuntos negligenciados até o momento. A orientação é dada pelo professor Marquinhos Fonseca, que leciona no curso Gran Concursos.

"Em um concurso tão concorrido, não é interessante deixar passar nada. Então agora é hora de retomar o estudo de tudo aquilo que estava sendo preterido", falou o professor. A dica dada por Marquinhos parte do princípio de que o o concurseiro já focou em disciplinas que teriam um peso maior na prova.

O TSE Unificado seria realizado no dia 22 de setembro. Com as alterações da prova para dezembro, publicada no Diário Oficial da União desta terça, os candidatos terão quatro meses para estudar.

Para o professor, esses 240 dias de estudo serão o tempo "suficiente" para "repassar quase todo o edital". Sobre quais assuntos focar, Marquinhos pondera que dependerá do cargo pleiteado pelo candidato.

Porém, focar em assuntos gerais pode ser uma boa estratégia para os próximos dias. "A parte de conhecimentos gerais provavelmente estava sendo mais negligenciada pelos alunos em prol da parte de conhecimentos específicos, que tem um peso maior. Logo, agora é hora de dedicar os estudos também nessa parte", complementa o professor Marquinhos.