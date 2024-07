Concurso Seplag MG: edital é publicado com 40 vagas e salário de R$ 5 mil

CB Correio Braziliense

O concurso da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag-MG) teve o edital publicado nesta terça-feira (23/7) com a oferta de 40 vagas para a carreira de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Confira o edital aqui.

As inscrições poderão ser feitas entre 23 de setembro e 4 de outubro, no portal da banca Cefetminas. Os candidatos precisam ter concluído o ensino médio e estarem inscritos no Enem deste ano (Enem). As notas dessas avaliações serão utilizadas para determinar a classificação na primeira fase do certame.

Para confirmar a inscrição, será preciso pagar uma taxa de R$ 65. Antes de atuar como especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, os aprovados no concurso da Seplag farão um curso de administração pública, com duração de quatro anos, na Escola de Governo Fundação João Pinheiro.